Israele, Netanyahu chiede l’immunità contro le accuse di corruzione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invocato l’immunità parlamentare nei confronti dell’incriminazione per corruzione. TEL AVIV – Benjamin Netanyahu va al contrattacco dopo l’incriminazione per corruzione, frode ed abuso di ufficio. Netanyahu vuole l’immunità Il premier di Israele ha dichiarato: “Mi accingo a rivolgermi al presidente della Knesset Yoel Edelstein per avvalermi dell’immunità parlamentare che è un mio diritto, che è anche il mio dovere e la mia missione, per restare al servizio dei cittadini di Israele. La legge sulla immunità – ha spiegato Netanyahu – è stata intesa per proteggere i rappresentanti del popolo da indagini pretestuose, da incriminazioni di carattere politico il cui scopo è di andare contro il volere del popolo. La legge intende garantire ai rappresentanti del popolo di poter ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : Israele, Netanyahu ricorre all’immunità parlamentare: un mese fa è stato incriminato per corruzione, frode e abuso… - TgLa7 : ++ #Israele: #Netanyahu chiede l'immunità parlamentare ++ Nei suoi confronti incriminazioni per corruzione e frode - repubblica : Israele, Netanyahu chiede l'immunità parlamentare [aggiornamento delle 19:57] -