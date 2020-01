Capodanno: cassonetti rifiuti incendiati da petardi, interventi dei Vigili del fuoco a Palermo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - I Vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti nella notte in una ventina di strade per spegnere l'incendio di cassonetti causato da petardi lanciati. Gli interventi sono avvenuti in diverse zone della città, soprattutto in periferia. Ma non si registrano feriti. Leggi la notizia su liberoquotidiano

Sindaco_di_Zona : Buon anno a tutti! Soprattutto alla #zona. Qualcuno spenga i #cassonetti al #parcoparadiso però. #BuonAnno #capodanno2020 #capodanno - nerosolari : RT @gennaio71: Accorrete genteeee. Fiammeggiante #Capodanno a #Roma... con spettacolari #flambus e cassonetti luminosi! ?? Scene così solo… - PaKoNeroAzzurro : Buon 2020,ho trascorso il capodanno in Siria e non lo sapevo. Incendiare ancora i cassonetti, nel 2020...vabbè... -