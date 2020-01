Calciomercato 1 gennaio: Juve, scambio Emre Can-Paredes, si può davvero. Milan, Piatek dice subito addio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Calciomercato 1 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 1 gennaio. Nuovi affari, sorprese e possibili colpi di scena. JuveNTUS– Tiene banco il possibile scambio alla pari tra Emre Can e Paredes. L’ex Roma piace particolarmente a Sarri, fumata bianca in arrivo nel corso delle prossime settimane? Milan– L’arrivo di Ibrahimovic potrebbe chiudere ufficialmente le … L'articolo Calciomercato 1 gennaio: Juve, scambio Emre Can-Paredes, si può davvero. Milan, Piatek dice subito addio proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

MarcoBovicelli : #Juventus, vicinissimo #Kulusevski: accordo in dirittura con l’#Atalanta (35 mln di base fissa più bonus a superare… - forumJuventus : Arsenal su Rabiot: idea prestito a gennaio. Il centrocampista che è andato incontro a molte difficoltà, potrebbe la… - GoalItalia : Pedro oggetto misterioso della Fiorentina: c'è l'ipotesi di un ritorno in Brasile a gennaio ???? -