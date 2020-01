Botti di Capodanno: 48 feriti nel Napoletano. A Canosa di Puglia un giovane si lesiona un occhio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Come ogni anno, la notte di Capodanno diventa, in alcuni casi, sinonimo di incidenti legati ai Botti e ai fuochi d’artificio. Mentre nel 2019 i feriti erano stati 216 e nessuna vittima, il 2020 si apre con un bilancio più pesante: ad Ascoli Piceno si è verificato l’incidente più grave. Un giovane, infatti, ha perso la vita mentre cercava di spegnere un principio d’incendio provocato dai fuochi d’artificio. Sono quasi 50 i feriti nel Napoletano, 10 a Salerno. A Canosa di Puglia un giovane ha riportato una lesione a un occhio, mentre a Bari sei persone sono rimaste ferite dal cedimento di un solaio. In Campania Sono 48 i feriti per i Botti di Capodanno a Napoli (22) e in provincia (26), secondo quanto comunicato dalla Questura. Nessuno è in gravi condizioni. Quarantasei sono stati feriti da petardi, due da arma lanciarazzi. Risultano coinvolti anche ... Leggi la notizia su open.online

