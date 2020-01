Alberto Matano e Lorella Cuccarini sospesi | la decisione Rai su La vita in diretta

La vita in diretta - telecamere spente : nuovo stop per Alberto Matano e Lorella Cuccarini : La fascia pomeridiana del palinsesto è stato stravolto nella settimana natalizia e la pausa vacanziera di Barbara D’Urso e del suo Pomeriggio Cinque su Canale 5 non ha giovato agli ascolti de ‘La vita in diretta’. Si poteva pensare che, senza la leader incontrastata di slot, il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini potesse risollevarsi, e invece i risultati sono rimasti bloccati: 1.340.000 spettatori con il ...

Alberto Matano pensa alle nozze : la scherzosa richiesta a Mara Venier : Simpatico botta e risposta a Domenica In tra Alberto Matano e Mara Venier. Tra l’ex conduttore del Tg1 e la padrona di casa ci sono state scintille ma ciò ha permesso di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata del giornalista al timone de La Vita in Diretta. Alberto Matano, gli astri prevedono le sue nozze nel 2020 Alberto Matano è stato uno degli ospiti di Domenica In, che ha dedicato ampio spazio all’oroscopo 2020 di Paolo ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini : nuovo stop per La vita in diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nuova pausa per La vita in diretta: cosa va in onda oggi I programmi del pomeriggio di Rai Uno, come sappiamo, non stanno andando in onda con continuità in queste festività natalizie. A fermarsi oggi, in prossimità del Capodanno, è nuovamente La vita in diretta. Il programma del pomeriggio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano sarà sostituito dal film tv Un amore sul ghiaccio. Anche in occasione ...

Alberto Matano e il ‘mistero’ del matrimonio : “Ho una relazione da anni…”. E “Mara Venier testimone di nozze” : Un nuovo impegno lavorativo per Alberto Matano. Un nuovo anno pronto per il successo e perché no, anche per il gossip. Alberto Matano è sempre stato discreto eppure il conduttore de “La vita in diretta” ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Il giornalista di origini calabresi è molto riservato, soprattutto sulle sue faccende di cuore. Da un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, si inizia a sapere ...

Domenica In - Alberto Matano fa una proposta a Mara Venier : “Quando mi sposerò mi farai da testimone” : Ultima puntata dell'anno di Domenica In, lo show del fine settimana condotto da Mara Venier volge al termine e come di consueto Paolo Fox annuncia le previsioni per l'anno che sta per arrivare. Ospite della trasmissione è stato Alberto Matano che si è fatto scappare qualche dettaglio sulla sua vita privata e ha fatto una proposta spiazzante alla conduttrice veneziana.Continua a leggere

Mara Venier riceve una proposta da Alberto Matano : “Quando mi sposerò…” : Mara Venier a Domenica In riceve una proposta da Alberto Matano: “Dovrai essere la mia testimone Durante l’ultima puntata dell’anno di Domenica In, Alberto Matano ha fatto una spiazzante proposta a Mara Venier. Paolo Fox, infatti, riguardo il segno del giornalista, la Vergine, ha dichiaro che il 2020 sarà un anno importante dal punto di vista sentimentale, soprattutto con i Toro. A questo punto però Matano ha affermato: ...

Lorella Cuccarini e Alberto Matano salutano il pubblico de La vita in diretta : si torna nel 2020 : Lunedì e martedì tra un preparativo e l’altro per il Capodanno, vi renderete probabilmente conto che La vita in diretta non è in onda! La Rai ha deciso di dare qualche giorno di riposo anche a Lorella Cuccarini e Alberto Matano che si godranno le loro famiglie per chiudere in bellezza l’anno. La vita in diretta quindi non andrà in onda il 30 dicembre, il 31 dicembre e il primo gennaio 2020. Si torna il 2 gennaio con la diretta del ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini : ascolti stabili senza Barbara d’Urso : La Vita in diretta, ascolti 23 dicembre: Lorella Cuccarini e Alberto Matano non ingranano senza Pomeriggio 5 È andata in onda ieri, lunedì 23 dicembre, la prima puntata de La vita in diretta senza la concorrenza di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso (che ha salutato il suo pubblico venerdì scorso e ha dato appuntamento al 7 gennaio, ndr) e questi sono stati gli ascolti per Alberto Matano e Lorella Cuccarini: 1.875.000 telespettatori e il ...

Lorella Cuccarini mette in imbarazzo Alberto Matano : “I tuoi calzini…” : La vita in diretta, Alberto Matano imbarazzato da una frase di Lorella Cuccarini: “I tuoi calzettoni…” Settimana corta per La vita in diretta quella iniziata oggi: Alberto Matano e Lorella Cuccarini, dopo la puntata di oggi, torneranno in video solo venerdì prossimo, dato che domani, dopodomani e giovedì si fermeranno per le festività natalizie. E i cambiamenti di questa settimana riguardano anche l’orario di inizio de La ...

Alberto Matano e Lorella Cuccarini in ritardo : slitta La Vita in Diretta : Alberto Matano e Lorella Cuccarini partono in ritardo: La Vita in Diretta oggi cambia orario Pomeriggio insolito per i telespettatori di Rai1. Dopo il consueto appuntamento con Caterina Balivo e Vieni da Me e dopo la puntata de Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta oggi non va in onda e cambia orario. Al posto dello storico contenitore del primo canale della Tv di Stato, oggi mercoledì 18 dicembre, sarà trasmessa la cerimonia per lo ...

‘Mi è venuto un colpo…’ : paura a La vita in diretta - Alberto Matano e Lorella Cuccarini preoccupati : Milly Carlucci a La vita in diretta Nell’ultima puntata settimanale de La vita in diretta i conduttori hanno ricevuto una sorpresa inattesa in studio. Infatti si è presentata la padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci. Nella parte finale del rotocalco di Rai Uno, Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno visto una […] L'articolo ‘Mi è venuto un colpo…’: paura a La vita in diretta, Alberto Matano e ...

Milly Carlucci - irruzione a “La vita in diretta”. Alberto Matano senza parole - poi la ‘gaffe’ : Chi è il cantante mascherato? È la domanda che imperversa sui social dove Milly Carlucci, un po’ alla volta, ha svelato le otto maschere protagoniste de ‘Il cantante mascherato’, il nuovo talent che condurrà dal 10 gennaio su Raiuno. Il programma ha registrato ascolti record in ogni parte del mondo in cui è andato in onda: si tratta di un format che arriva dalla Corea del Sud, dove ha debuttato nel 2015, ma che è esploso nei primi mesi del 2019, ...