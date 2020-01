Addormentarsi: la tecnica militare per farlo in due minuti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non avete abbassato il termostatoNon avete lasciato il telefono in ‘modalità notturna’Non indossate calziniAvete dormito con il vostro caneAvete bevuto troppa caffeinaNon cambiate le lenzuola da settimaneAvete esagerato con gli alcoliciAvete impostato la sveglia sul presto in modo da poterla far suonare più volteNon utilizzate il cuscino giustoState dormendo su un vecchio materassoC’è chi cade addormentato appena appoggia la testa sul cuscino. Ma non funziona così per tutti: molti altri si girano e rigirano tutta la notte fra le lenzuola, cercando disperatamente di prendere sonno. Chi è abituato a passare buona parte della notte senza chiudere occhio, darebbe qualsiasi cosa per una sana dormita ristoratrice. Se contare le pecore non funziona, si può provare una tecnica militare segreta che è stata rivelata di recente, e che aiuterebbe a prendere sonno in soli due minuti. Si tratta di un ... Leggi la notizia su vanityfair

Addormentarsi tecnica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Addormentarsi tecnica