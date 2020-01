Vent'anni dal millennium bug, ora segnatevi una nuova data: 19 gennaio 2038 (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo il baco del millennio, preceduto da mesi di lavoro, la prossima falla è prevista tra 19 anni. Ma sono tante anche le sfide informatiche con cui dovremo fare i conti già il prossimo anno. Ecco quelli che allarmano di più Leggi la notizia su repubblica

andreapurgatori : Poi magari un giorno avrà tempo di studiare l’Iraq sunnita e sciita e capirà qualcosa di più. Oppure faccia come me… - amnestyitalia : Vent'anni nel braccio della morte. Vent'anni in una cella di quattro metri per due contando i giorni che lo separav… - borghi_claudio : @Amati75 @FatelloFederico @CatoneEnrico @MarcoGaiazzi Acciderba, quindi non c'è più la regola del 60% ed è entrata… -