Sicilia: flop differenziata, Corte conti, 'non sussiste prova danno finanziario' (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Non sussiste la prova del danno finanziario così come contestato dalla Procura regionale". E' quanto scrive la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana nella sentenza con cui ha rigettato la domanda della procura regionale, e assolto da r Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomblog : Sicilia: flop raccolta differenziata Corte conti assolve Crocetta Orlando e Cammarata - #Sicilia: #raccolta… - AnsaSicilia : Corte Conti: flop differenziata a Palermo, tutti assolti. Ex Governatori, sindaco e amministratori citati per 9,5 m… - Sicilia_ves : Corte Conti: flop differenziata a Palermo, tutti assolti -