Serena Enardu, poco fa la ‘confessione’ su Instagram: “Passerò Capodanno con lui” (Di martedì 31 dicembre 2019) È stato sicuramente un Natale diverso per Serena Enardu. Dopo tanti anni la ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso le feste senza Pago, il cantante a cui ha detto addio dopo l’esperienza a Temptation Island. Certo, era comunque in compagnia. Come mostrato sui suoi canai social con lei c’erano ovviamente il figlio Tommy e l’inseparabile sorella Elga, ma dopo quasi 7 anni d’amore con Pago non deve essere stato facile per Serena. Ormai sono passati diversi mesi dalla fine della sua storia con il cantante che, per la cronaca, presto vedremo nella Casa del GF Vip, ma le ferite faticano a rimarginarsi. La Enardu ha dovuto affrontare momenti difficili, anche a causa delle feroci critiche che ha ricevuto sui social dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. E durante le feste ha affidato ancora una volta a Instagram uno sfogo. (Continua dopo la foto) “Dai Serena, queste feste del ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

