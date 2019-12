Oristano, picchiava la compagna e la rinchiudeva in casa con le catene insieme alla figlia (Di martedì 31 dicembre 2019) Una trama degna di un film dell’orrore, col solo particolare che è tutto vero e che nulla ha a che vedere con il cinema: un uomo richiudeva la compagna e la figlia minorenne in casa serrando il portone d’ingresso con delle catene per impedire loro di uscire. Questi soprusi sono andati avanti per almeno dieci anni, cosa che è costata alle due donne la limitazione della libertà personale. Come se non fosse abbastanza, il 56enne della provincia di Oristano riservava anche botte alla compagna. L’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato, su disposizione della Procura, perché accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ed è stato allontanato da casa e dal paese. Secondo gli inquirenti, l’uomo, spesso ubriaco, avrebbe minacciato la fidanzata per anni, arrivando anche alle minacce di morte. Gli investigatori della seconda ... Leggi la notizia su open.online

