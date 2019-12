Maltempo e freddo nel Siracusano: neve e disagi a Palazzolo, Buccheri, Ferla, Floridia e Solarino (Di martedì 31 dicembre 2019) A causa di Maltempo e neve sono una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Siracusa in tutta la provincia. Si registrano temperature vicine allo zero in alcuni comuni montani (Palazzolo, Buccheri e Ferla sono imbiancate) e la neve ha ricoperto le strade tra i Comuni in bassa quota, come Floridia e Solarino. Tanti gli interventi anche per auto in panne, alberi, pali di illuminazione pubblica e cartelloni pubblicitari pericolanti.L'articolo Maltempo e freddo nel Siracusano: neve e disagi a Palazzolo, Buccheri, Ferla, Floridia e Solarino Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

