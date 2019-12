Lecce, soffocata da un boccone: morta una ragazza di 26 anni (Di martedì 31 dicembre 2019) Marco Della Corte La tragedia è avvenuta in una casa famiglia del Basso Salento, dove una giovane 26enne autistica ha perso la vita soffocata da un boccone durante il pranzo Una ragazza autistica di 26 anni è morta soffocata da un boccone mentre stava pranzando. La tragedia si è verificata in data 28 dicembre 2019 presso una casa famiglia in provincia di Lecce. Potrebbe trattarsi di un incidente, si sta indagando proprio per fare chiarezza sul caso. Come si legge dal Quotidiano di Puglia, la procura ha intanto aperto un'inchiesta sul caso. La giovane, originaria di Triggiano, stava soggiornando in una comunità del Basso Salento. Nella mattinata del 31 dicembre 2019 il medico legale Roberto Vaglio effettuerà un'autopsia sul corpo della ragazza nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La salma è stata qui trasferita su disposizione del pm di turno, ... Leggi la notizia su ilgiornale

