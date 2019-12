La nuova Roma di Friedkin, 3 colpi importanti e un attacco da scudetto: l’11 da consegnare a Fonseca [GALLERY] (Di martedì 31 dicembre 2019) Una prima metà di stagione positiva dopo quella turbolenta lasciatasi alle spalle. La Roma è ripartita da Fonseca, un allenatore straniero che non conosceva affatto l’Italia e la Serie A. Sorprendentemente però, e per fortuna dei giallorossi, ci ha messo pochissimo ad ambientarsi, facendo molto bene nonostante soprattutto il problema infermeria. Prima della sosta natalizia, Roma quarta a 7 punti dal duo di testa. Valorizzato moltissimo il lavoro degli attaccanti, specie Pellegrini e Zaniolo, su cui la società punta molto. Bene anche i nuovi acquisti, da Smalling a Mancini passando per Spinazzola e Veretout. Ma, in questi giorni di pausa, dalle parti della capitale si è parlato poco di campo. A tenere banco è, infatti, la cessione: da Pallotta a Friedkin, presto la Roma dovrebbe avere una nuova proprietà. Le parti sono molto vicine, al di là del comunicato di ieri che ha ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

