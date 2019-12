Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina: “Adelaide avrà un problema” (Di martedì 31 dicembre 2019) Anticipazioni Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina su Adelaide di Sant’Erasmo: “Entrerà in crisi” Dopo lo stop di una settimana dovuto alle feste natalizie, la seguitissima soap di Rai1 Il paradiso delle signore è ritornata in onda ieri 30 dicembre. Si saprà quindi cosa succederà ai vari protagonisti, e soprattutto alla famiglia dei Guarnieri. In un’intervista a Nuovo Tv, infatti, l’attrice Vanessa Gravina ha rilasciato delle anticipazioni sul suo personaggio, Adelaide di Sant’Erasmo e sull’amore tormentato con il cognato Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. Sul loro rapporto l’attrice ha svelato: “Umberto Guarnieri è il vedovo di mia sorella. Con lui vivo un grande amore, che viene spesso messo a dura prova.” Inoltre Vanessa Gravina ha fornito ulteriori anticipazioni sulla loro storia d’amore, ... Leggi la notizia su lanostratv

