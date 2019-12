Arnold Schwarzenegger e Clint Eastwood sulle piste: «Nomina un duo più iconico» (Di martedì 31 dicembre 2019) Il post non poteva che far impazzire tutti, perché come giustamente commenta Arnold Schwarzenegger sotto la foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritraee sulle piste con Clint Eastwood: «Name a more iconic duo. I’ll wait. ⛷», Nominate un duo più iconico… Impossibile in ogni senso. Cowboys, terminator, sceriffi, i due, anche se ritratti fermi e in posa, sembra già dominino le piste. I due non sembrano sentire il peso dell’età – 72 anni Arnold Schwarzenegger e 89 Clint Eastwood -, anzi paiono godersi la bellissima giornata sulle nevi, con tuta e cappellino di lana Clint e un più moderno casco Arnold. In nemmeno un giorno il post ha raccolto oltre un milione di like, e 17mila commenti, tra cui quello di diverse star da Jim Belushi a Rob Low. «Icons» è il commento che domina oltre che a divertenti altri «duo» suggeriti dai lettori. Leggi la notizia su vanityfair

