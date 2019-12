Sassuolo, ancora lavoro differenziato per Berardi e Defrel (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roberto De Zerbi deve far conto con alcune defezioni da ritorno dalle vacanze natalizie: quattro giocatori lavorano a parte Il Sassuolo ha ripreso ieri ad allenarsi, in vista della gara che lo vedrà contrapposto al Genoa, domenica 5 gennaio. Roberto De Zerbi deve fare i conti con un’infermeria piuttosto piena. Come si legge sul sito ufficiale dei neroverdi, hanno svolto un lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Marlon. Domani è in programma un allenamento a porte chiuse. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

