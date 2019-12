Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le co-conduttrici? Le polemiche dei sovranisti sui social (Di lunedì 30 dicembre 2019) Rula Jebreal a Sanremo 2020? I sovranisti si scagliano contro la giornalista palestinese Ci sarebbe anche Rula Jebreal tra le 10 donne che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2020. A pubblicare l’indiscrezione è stata Dagospia, secondo cui il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione avrebbe già incontrato la giornalista palestinese in un albergo di Milano per proporle di condurre una delle cinque serate della kermesse. La donna avrebbe già dato la sua disponibilità. La notizia, subito ripresa da giornali come Libero e Il Giornale, ha subito scatenato violente reazioni sui social. In particolare l’indiscrezione non è piaciuta a molti sovranisti, che si sono scatenati contro la palestinese. Rula Jebreal, dal loro punto di vista, viene criticata per alcuni suoi vecchi titoli, come quando ha detto che l’Italia sta diventando un ... Leggi la notizia su tpi

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… - add966 : RT @marco_gervasoni: Cosa fare per andare in apertura su sito repubblica in tandem con @Capezzone ? Un tw su Rulina Rula Jebreal valletta a… -