Salvini su Libero | il governo può venire giù | Di Maio che voltafaccia

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 30 dicembre 2019)studia da Premier. In una lunga intervista ain edicola questa mattina, il leader leghista parla del 2019 appena passato e di quello che il 2020 porterà al partito leader nella coalizione di centrodestra. Unsereno quello che parla del 2020 dell’Italia e della Lega, prevedendo undi centrodestra a strettissimo … L'articolosu: ilpuògiù, Dicheproviene da www.meteoweek.com.

Nico01042014 : RT @carlakak: Non c'è niente da fare. PDocchi e destronzi non si arrendono.. Zingaretti,Renzi,Salvini Meloni ed il #mafiosodiarcore rivogl… - Maria57490683 : RT @carlakak: Non c'è niente da fare. PDocchi e destronzi non si arrendono.. Zingaretti,Renzi,Salvini Meloni ed il #mafiosodiarcore rivogl… - caterinacorda1 : RT @a_meluzzi: Matteo Salvini, decapitata la statua della Madonna a Briatico: 'Odio verso il Natale e la nostra cultura' - Libero Quotidian… -