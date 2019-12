Salerno, bilancio e prospettive di Fratelli d’Italia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 6 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Fratelli d’Italia Salerno. “Il 2019 volge al termine, utilizziamo queste ultime ore per fare un bilancio e soprattutto per fissare le priorità per un 2020 ricco di impegni e sfide politiche. Nel 2019 la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio cittadino è stata costante, numerose le segnalazioni e i suggerimenti, elaborate con i nostri militanti e simpatizzanti, poste all’attenzione dell’attuale governo cittadino e puntualmente snobbate dalla supponenza dell’amministrazione PD, che soprattutto nell’ultimo periodo ha dato ulteriori prove di pressappochismo e disorganizzazione. Impossibile fare l’elenco complessivo, ma cercheremo di evidenziare i punti più salienti relativamente a problematiche irrisolte che tutt’ora attendono risposta. Abbiamo individuato immobili di proprietà pubblica lasciati nel ... Leggi la notizia su anteprima24

