Saber Interactive è al lavoro su altri titoli per Nintendo Switch (Di lunedì 30 dicembre 2019) Saber Interactive è uno studio che nell'ultimo periodo ha dimostrato di saperci davvero fare con Nintendo Switch, per chi non sapesse si tratta dello studio responsabile dei porting di The Witcher 3, Vampyr, Call of Cthulhu e molti altri titoli.Durante una recente intervista, il Chief Creative Officer Tim Willits ha espresso nuovamente il suo apprezzamento per l'ibrida Nintendo e che il team è al lavoro su altri titoli per la console, anche se al momento non può entrare nel dettaglio:"Non posso annunciare niente per ora ma amiamo lavorare su Nintendo Switch e stiamo sviluppando nuovi giochi per questa piattaforma. Ora però non dirò altro."Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

