Prescrizione, il no di Mannino: “Il Pd a rimorchio dei capricci M5S” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Definisce la riforma che dal primo gennaio abolisce la Prescrizione “l’errore degli errori” nella “politica giudiziaria”, “in specie degli ultimi anni”, perché lo stop alla Prescrizione “introduce una lesione difficilmente sanabile” dei “principi che assicurano a un sistema, a un ordinamento giudiziario, principi di certezza”. A parlare con l’Adnkronos è Calogero Mannino, ex ministro democristiano, di recente assolto in appello nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, in cui era imputato, dopo una assoluzione di primo grado, per minaccia a corpo politico dello Stato. Una sentenza di assoluzione arrivata, nonostante il processo con il rito abbreviato, solo dopo sette anni. Già in passato, l’ex politico, che ad ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

StraNotizie : Prescrizione, il no di Mannino: 'Pd a rimorchio dei capricci M5S' -