Luca Onestini ospite a Rivelo: “Con Ivana amore a gonfie vele, di lei mi posso fidare” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’amore è scoppiato dentro alla casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Luca Onestini racconta del tuo rapporto con la bella Ivana Mrazova, ospite nel salotto di Rivelo, con Lorella Boccia, nella puntata che andrà in onda giovedì 2 gennaio alle 21:10 su Real Time. Luca Onestini: “Da piccolo sognavo di fare il calciatore” Modello, speaker radiofonico, ex calciatore, Luca Onestini si è fatto amare dal pubblico italiano e sui social è ammiratissimo. La padrona di casa gli chiede dei suoi sogni nel cassetto e lui, che nel 2013 ha persino vinto il titolo di Mister Italia, racconta così la sua scelta di ripartire dall’Università: Sogni? Ne ho sempre avuti tantissimi, mi sono sempre definito un sognatore. Quello che avevo da bambino era di fare il calciatore… Sognavo di giocare nel Bologna, la mia squadra di sempre. Poi a 17 anni ... Leggi la notizia su forzazzurri

