Il capitano Price in arrivo nel roster di Tekken 7? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Qualche giorno fa un fan ha chiesto al producer di producer Katsuhiro Harada se avesse in mente qualche nuovo personaggio per Tekken 7, dalla sua risposta è emerso che Harada ha qualche idea ma che vorrebbe però sentire quelle dei fan. Nella giornata di oggi un altro utente ha postato una foto dell'iconico capitano Price delle serie Call of Duty, "personalmente è il mio personaggio preferito" - ha recplicato Harada.Questo non vuol dire assolutamente nulla, tuttavia in passato il producer di Tekken ha manifestato interesse per Negan, che è poi entrato nel roster di Tekken 7 quindi chissà...Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Il capitano Price in arrivo nel roster di Tekken 7? - amantecnologia : ??MODERN WARFARE ITA: A quanto pare Barry Sloane, che interpreta Capitano Price su Mw, è molto forte nel gioco. A qu… -