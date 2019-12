Graded, Cerved conferma il rating B1.2: azienda nell’area della “solvibilità” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Cerved conferma il rating B1.2 per Graded, Vito Grassi: “Ulteriore sfida vinta che valorizza il management aziendale e la capacità di creare valore attraverso progetti in fase di sviluppo”. Cerved rating Agency ha confermato il rating B1.2 a Graded S.p.A., società napoletana attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici … L'articolo Graded, Cerved conferma il rating B1.2: azienda nell’area della “solvibilità” proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

