Ex Ilva, attesa per decisione Riesame su ricorso a stop altoforno 2 (Di lunedì 30 dicembre 2019) C’è attesa, dopo l’udienza di oggi, per il verdetto del Tribunale del Riesame sullo spegnimento dell’altoforno 2 dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto, sequestrato a giugno 2015 nell'ambito dell'inchiesta sulla morte dell'operaio Francesco Morricella. I giudici devono esprimersi entro il 7 gennaio prossimo per salvare l'altoforno, ma il responso del Riesame è in realtà atteso molto prima, forse già nelle prossime ore, secondo quanto apprende Ansa da fonti vicine all'amministrazione straordinaria dell’ex Ilva. Il 7 gennaio previsto lo stop all'impianto Dal 7 gennaio è previsto l’avvio delle operazioni cruciali di fermata dell'impianto così come da cronoprogramma stabilito dal custode giudiziario Barbara Valenzano. L'impianto è stato sequestrato e dissequestrato più volte nel corso dell'inchiesta sulla morte dell'operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa ... Leggi la notizia su tg24.sky

