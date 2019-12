Emma Marrone: 'vorrei un anno meno faticoso'/ 'Grazie 2019. Dal 2020 mi aspetto...' (Di lunedì 30 dicembre 2019) Emma Marrone saluta il 2019 e si prepara a vivere il 2020: 'vorrei un anno meno faticoso. Mi aspetto grandi cose. Intanto...'. Leggi la notizia su ilsussidiario

infoitcultura : Tagli capelli 2020: i look e colori di Emma Marrone nel 2019 - naliemma4ever : RT @salento_news: Emma Marrone e Izi, presto la nuova versione di “Stupida Allegria”. Lei: «Bomba vera» - Radiomusikblog : Ecco in anteprima Live la nuova versione di Stupida Allegria featuring Izi, trapper genovese in grande ascesa -