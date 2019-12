Elezioni Emilia-Romagna, il biglietto con le linee guida di Salvini: “Non parlare del buon governo” Bonaccini. “M5s quasi scomparsi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una serie di istruzioni annotate su un foglietto, poi abbandonato incautamente su una sedia da un militante leghista, hanno svelato le linee guida dettate da Matteo Salvini per accrescere il consenso, soprattutto in vista delle prossime Elezioni Regionali in Emilia-Romagna. Come svela oggi Repubblica, pubblicando la foto del pezzo di carta, è di questo che si è parlato nella riunione tra il capo del Carroccio e i militanti riunitisi nella sala dello StarHotels Excelsior di Bologna. E tra gli appunti, si capisce che la Lega riconosce “il buon governo” della Regione, oggi amministrata dall’avversario di Lucia Borgonzoni, Stefano Bonaccini, e non vede più nel Movimento 5 Stelle un avversario temibile perché “sta scomparendo”. Il piano in vista del voto si articola in otto punti. Al primo si chiede ai propri uomini sul territorio di “alzare il livello, ma ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

