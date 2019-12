Berlino, spari vicino a Checkpoint Charlie: caccia a un uomo dopo rapina a Starbucks (Di lunedì 30 dicembre 2019) spari e maxi-operazione di polizia nel centro di Berlino, nei pressi di Checkpoint Charlie. Stando a quanto riferiscono i media tedeschi, un uomo ha rapinato uno Starbucks e diversi testimoni hanno sentito rumore di spari. L’uomo è attivamente ricercato dagli agenti che hanno isolato l’area attorno all’incrocio tra Friedrichstrasse e Kochstrasse. Diversi uomini in assetto da assalto stanno perquisendo gli edifici vicino al negozio della popolare catena di caffè. La situazione, in ogni caso, viene descritta dalla polizia come “sotto controllo” sul proprio account Twitter. L'articolo Berlino, spari vicino a Checkpoint Charlie: caccia a un uomo dopo rapina a Starbucks proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

