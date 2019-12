Atletica: Lebogang Shange squalificato per positività agli steroidi. 4 anni per il sudafricano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un caso di doping riguarda la formazione di Atletica leggera del Sudafrica. La notizia riguarda Lebogang Shange, marciatore sudafricano giunto quarto nei Mondiali 2017 a Londra nella 20 km, trovato positivo ad un controllo antidoping. Nel suo caso di parla di steroidi anabolizzati, ovvero di Trenbolone, una sostanza usata tipicamente dai veterinari per aumentare la crescita muscolare e l’appetito degli animali. Un esito che ha portato alla squalifica (4 anni) dell’atleta. Il 29enne era stato recentemente selezionato dalla compagine del proprio Paese, in preparazione ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Oltre ad essersi imposto negli African Games nel 2015 (20 km) a Brazzaville (Repubblica del Congo), aveva centrato il successo anche nei campionati africani a Marrakech nel 2014. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi la notizia su oasport

