Aerei: quei 19 secondi che permisero di evitare la collisione e salvare 268 vite (Di martedì 31 dicembre 2019) Una tragedia sfiorata, ma a lieto fine quella accaduta in Spagna lo scorso anno quando per soli 19 secoli si è evitata la collisione, risparmiando 268 vite. A rivelarlo i documenti ufficiali: è stato proprio un addetto dalla sala di comando sulla terraferma a innescare quella che poteva portare a una collisione mortale a oltre 430 chilometri orari. Il quadro emerge dall’informativa tecnica pubblicata pochi giorni fa dalla Commissione spagnola di indagine per gli incidenti nell’aviazione civile (Ciaiac). Era il 10 novembre 2018, alle 20.20 quando due velivoli stavano rischiando la collisione. Si trattò di un Airbus A320 della low cost ungherese Wizz Air partito da Craiova (Romania) con 169 persone a bordo e un Embraer E195 di Aeronova (per conto della spagnola Air Europa Express) decollato da Venezia con 99 individui: entrambi i velivoli si stavano avvicinando all’aeroporto di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GiordanoVezzani : Avevo trovato un nuovo gioco per quei due: le corse in carriola. [...]pareva Manfred Albrecht von Richthofen detto… -