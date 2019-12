911 Emergenze: trama, cast, trailer e streaming della serie su Rai 2 (Di lunedì 30 dicembre 2019) 911 Emergenze: trama, cast, trailer e streaming della serie tv su Rai 2 Questa sera, 30 dicembre 2019, su Rai 2 va in onda in replica la prima stagione di 911 – Emergenze, serie tv statunitense creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. La fiction, proprio come è possibile intuire dal titolo, racconta le vicende quotidiane di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco che svolgono il loro lavoro a Los Angeles. Non solo: proprio come un action police procedural drama (questo il genere della serie) le questioni di vita privata dei protagonisti costituiscono lo sfondo di 911 – Emergenze. Si tratta, come già anticipato, di una trasmissione in replica: i 10 episodi della prima stagione di questa serie tv, infatti, sono già andati in onda sul secondo canale di Viale Mazzini dall’8 gennaio 2019, come anche i 18 episodi della seconda stagione. I fan sono attualmente in attesa della ... Leggi la notizia su tpi

