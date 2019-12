Superprestige ciclocross 2019-2020 | Worst fulmina del Carmen Alvarado allo sprint e vince

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Annemarie(777) alza le braccia al cielo, al termine di una gara magnifica, nella notte dell’Avondcross di Diegem, sesta tappa stagionale di. La neerlandese ha superatola connazionale Ceylin del(Corendon-Circus). 3° posto per la campionessa d’Europa Yara Kastelijn (777), anch’essa rappresentante dei Paesi Bassi. Prima non Orange al traguardo l’azzurra Alice Maria Arzuffi (777), la quale è giunta 6a. Eva Lechner (Creafin), invece, ha conquistato la 9a piazza. Già alla partenzae delhanno fatto la differenza sulla contropendenza simbolo dell’Avondcross, ma Kastelijn è riuscita a chiudere poco dopo, mentre nella seconda tornata sono piombate sul gruppo di testa la giovanissima neerlandese classe 2002 Shirin van Anrooij e la connazionale campionessa del Mondo U23 in carica Inge ...

Davidebk : RT @Suiveur_it: Alla vigilia del Superprestige di Diegem, abbiamo fatto il punto della situazione sulla stagione di #ciclocross ?Seguitec… - Suiveur_it : Alla vigilia del Superprestige di Diegem, abbiamo fatto il punto della situazione sulla stagione di #ciclocross ?… -