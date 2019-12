Sci di fondo | Federico Pellegrino secondo dietro Klaebo! Podio azzurro nella sprint del

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)ha conquistato un belpostoa tecnica libera andata in scena a Lenzerheide (Svizzera), prova valida per il Tour de Ski 2020 di sci di. L’ha cercato di battere il fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo ma al cospetto del fuoriclasse scandinavo c’è stato davvero poco da fare, il Vichingo è attualmente imbattibile (11 successi consecutivi nelle) e non si può fare altro che lottare per la piazza d’onore. Il valdostano, per la terza volta di fila capace di concludere nelle prime due posizioni in questa località, ci ha provato nell’atto conclusivo, ha cercato di cambiare strategia, è rimasto sulle code del grande rivale per tre quarti di gara, ma poi l’accelerazione di Klaebo sul rettilineo finale è stata davvero incontenibile e così Chicco si è dovuto accontentare delposto dopo aver superato ...

