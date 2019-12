Salvini all' attacco di Conte | è ossessionato da me

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Continua il duello a distanza tra Giuseppee Matteo. All'indomani delle stoccate che il presidente del Consiglio ha riservato al leader della Lega durate la conferenza stampa di fine anno,risponde al fuoco."è una persona che vive male, è ossessionata da me: si alza la mattina e va a dormire pensando a me" dice il segretario leghista. "Molla un ministro? Ne mettono due" aggiunge riferendosi alla scelta del governo di sostituire il ministro Lorenzo Fioramonti, con Lucia Azzolina alla Scuola e Gaetano Manfredi all'Università e alla Ricerca. "L'amore per le poltrone di questi impostori è senza limiti" dice "Non siamo più al governo, ma io sono orgoglioso delle scelte che abbiamo fatto, perché stare al governo per scaldare la poltrona non è per la Lega". "Noi al governo ci torniamo ...

