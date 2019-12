Dakar 2020 | Carlos Sainz su Fernando Alonso | “Difficile possa vincere | ma impara in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) La 42ª edizione dellaè pronta ad andare in scena. La “Maratona del deserto” prenderà il via il 5 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita. Uno scenario diverso da quello che aveva caratterizzato l’ultimo decennio, disputato nei territori sudamericani. Dodici le tappe in programma, sui 9000 km previsti, e con lo spagnoloche attirerà l’attenzione di tutti. Il due volte iridato della F1 ha deciso di affrontare un’altra grande sfida del Motorsport, dopo quelle della 24 Ore di Le Mans e della 500 Miglia di Indianapolis. L’ambito, però, sarà completamente diverso e l’esperienza nei rally raid alle spalle decisamente poca: appena 10 giorni di competizioni, con circa 2.800 km percorsi. Pensare diè davvero ardito. Ad esserne convinto è uno degli avversari di, ovvero l’esperto spagnolo. ...

