Firenze | è mistero sulla coppia di anziani trovata morta in casa

(Di sabato 28 dicembre 2019) Marco Della Corte È stato il genero dellaa fare la scoperta: era andato presso l'abitazione dei coniugi, preoccupato per non avere più notizie dei due, abitanti nella zona delle Cure Unadiresidenti a, lui di 93 anni, lei di 88, è statasenza vita nella loro abitazione in data 28 dicembre 2019. I due coniugi vivevano presso la zona delle Cure. Secondo quanto si legge dall'agenzia AGI, l'uomo si sarebbe sparato con un fucile, che deteneva regolarmente, mentre le cause della morte della donna sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul corpo della moglie, secondo i primi accertamenti, non sarebbero stati trovati segni o ferite. La scoperta sarebbe stata fatta dal genero dei due. I familiari, non essendo riusciti a mettersi in contatto con loro, sono andati presso la loro abitazione trovandoli morti. L'ultimo contatto con i ...

