Dominik Paris | sci alpino | “Sciata buona | non è ancora finita | aspetto i forti Pista

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha pennellato una discesa davvero da urlo, è stato praticamente perfetto sulla Stelvio ed è in testa alla seconda discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. L’azzurro ha dipinto delle linee impareggiabili e sembra essere lanciato verso la vittoria in questa grande classica del Circo Bianco ma la gara èin corso di svolgimento e dunque l’altoatesino deveaspettare prima di festeggiare come ha dichiarato ai microfoni di RaiSport: “Non èla gara. Devono scenderequelli, vediamo. Peccato per il vento sotto ma penso che la sciata non sia stata male. La cattiveria di Hermann Maier mi è piaciuta sempre, è così che lui è riuscito a fare i suoi risultati e mi è sempre piaciuto. Chiameranno la? Non lo so, io non sono un uomo a cui piace parlare ma penso a ...

Eurosport_IT : Dominik Paris, il Signore della Stelvio... CHE GARA! ?????? #EurosportSCI - Eurosport_IT : DOMME, SEI UN FENOMENOOOOOO!! ???????? Splendido poker per Dominik Paris, ancora una volta davanti a tutti a Bormio.… - ItaliaTeam_it : FE-NO-ME-NO ?? Sulla Stelvio è ancora Dominik #Paris a dettare legge! RT per il trionfo #ItaliaTeam in discesa!… -