Torino | quante spasimanti per Zaza Ma per i granata…

(Di venerdì 27 dicembre 2019), sul’interesse della Fiorentina ma non solo. Sirene spagnole e cinesi, ma per i granata è incedibile: la situazione Simoneha svariati club che l’hanno messo nel mirino. In Italia è la Fiorentina ad aver mostrato maggior interesse verso l’attaccante del, mentre in Europa c’è il gradimento di Siviglia e Getafe. Non solo, perché anche svariati club cinesi osservano attentamente. Tuttavia, sottolinea La Gazzetta dello Sport, i granata non vorrebbero privarsi del centravanti. Al contempo è il giocatore a maturare delle riflessioni. Leggi su Calcionews24.com

