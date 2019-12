Taylor Mega e un Natale con furto in casa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Paola Fucilieri Il colpo mentre l'influencer era dai genitori a Udine. Un bottino di gioielli Milano Lo scorcio ripreso velocemente dalla telecamera del cellulare mostra, in una immagine verticale un monolocale con i pavimenti in legno chiarissimo, un tavolo tondo in vetro le cui sedie non sono state nemmeno spostate, quindi mobili bassi bianchi, cassetti aperti e indumenti che traboccano, un cappello da Babbostropicciato a terra, scatole di cartone arancio, pacchettini, sacchetti da regalo, tutti sul pavimento e infine mensole desolatamente vuote. Un caos generico, quello tipico dei furti mordi e fuggi. In sottofondo la voce di una giovane donna che sbuffa e, tra lunghe pause di sconforto e stanchezza, commenta: «Non ho parole». Poi in primo piano appare lei,, noto alias di Elisa Todesco, 26enne friulana di Udine. Gli occhioni azzurri stanchi e la bella ...

