Reddito di cittadinanza | la Gdf scopre 80 furbetti | tra loro anche degli

Leggi la notizia su today

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nel Casertano sono 64 le persone denunciate negli ultimi mesi dalle Fiamme Gialle, mentre altre 14 sono state segnalate...

davidefaraone : #Fioramonti si dimette perché servono più risorse per la scuola e la ricerca. Noi di #ItaliaViva siamo stati i soli… - Capezzone : Caso #Foglio -giusto (comprensibile) che percettore di sussidio si batta per mantenerlo e per rispetto regole esist… - TeresaBellanova : Reddito di Cittadinanza e Quota 100 hanno ingessato risorse preziose che potevano invece essere meglio indirizzate… -