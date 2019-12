“Non è vero ma ci credo” | all’auditorium Sacro Cuore in scena la commedia di De Filippo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiDomani, sabato 28 Dicembre, alle ore 20,30, presso l’Auditorium– Pp Cappuccini Benevento, l’Associazione Famiglie Adottive “La Casa di Giuseppe” presenta Non ÈMa Ci Credo,di Peppino De, libero adattamento di Mariarosaria Preziosi. La Compagnia andrà inper sostenere il Progetto KON – TUM “Italia Vietnam, un volo d’amore” che, attraverso l’impegno della famiglia di Carmela e Vincenzo Capitanio, porta aiuti ai bambini degli orfanotrofi vietnamiti. “La Casa di Giuseppe” si affianca a questo progetto, che parte daldi una famiglia adottiva e ritorna aldel paese di origine dei suoi figli. Bambini, che hanno trovato una nuova possibilità di vita nell’amore di due genitori, pronti a ritornare in Vietnam insieme ai figli, per portare aiuti concreti, partecipando in prima persona alla riconquista delle loro ...

