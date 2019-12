Manifestanti aggrediti a colpi di volpe sul parabrezza: “La razza umana non ha speranze” (Di venerdì 27 dicembre 2019) Un gruppo di Manifestanti è stato aggredito dai sostenitori della drag hunt tradizionale nel giorno del Boxing Day in Inghilterra. Coma da tradizione per il giorno di Santo Stefano (Boxing Day in Gran Bretagna), nella contea di Sheffield si stava tenendo la drag hunt. Da qualche anno a questa parte la pratica sportiva, un percorso … L'articolo Manifestanti aggrediti a colpi di volpe sul parabrezza: “La razza umana non ha speranze” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Manifestanti aggrediti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Manifestanti aggrediti