M5s | Paragone fa i nomi di chi non restituisce | “Di Maio dov’è? Fa finta di non vedere?”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il senatore Gianluigipassa al contrattacco sulla possibile espulsione dal Movimento 5 Stelle per aver votato contro la manovra.fa idi chi non ha effettuato le restituzioni previste per tutti gli eletti pentastellati e accusa Luigi Di: "Il capo politico dov'è? Non lo sapeva o ha fattodi non vedere?".

fattoquotidiano : M5s, Paragone: “Ecco i nomi di chi non ha restituito nulla o quasi”. E attacca Di Maio: “Non lo sapeva o ha fatto f… - LegaSalvini : “HANNO DISTRUTTO IL MOVIMENTO 5 STELLE!” Gianluigi Paragone, senatore M5S, si sfoga. Da ascoltare! - fracaruc : RT @Massimo10489625: ???? IL #M5S TRA I PEGGIORI PARTITI DELLA REPUBBLICA ITALIANA? IL DISSIDENTE Gianluigi Paragone smaschera Luigi Di Ma… -