LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Dominik Paris all’attacco sulla Stelvio

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLADILa preview della– Laai raggi X – Le dichiarazioni degli azzurri pre-gara – I risultati della prova disputata ieri – L’ennesimo forfait di Christof Innerhofer Buongiorno e benvenuti alladella primalibera di, Valtellina, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2020.celebre quanto temibile pistadalle ore 11.30 assisteremo al primo appuntamento di questo weekend sulle nevi lombarde, dato che oggi si inizierà con lalibera che sarà valevole come recupero della prova cancellata una settimana fa in Val Gardena. Ci attendiamo un grandissimo spettacolo su una pista che non perdona. Durissima, con passaggi complicati come la Carcentina e il muro di San Pietro e soprattutto infinita. Gli ...

