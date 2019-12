In Lombardia anche i gatti dovranno portare un microchip | dal primo gennaio

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)obbligatorio per idal 1Inavere un, dal 12020. Lo stabilisce il piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023, per cuiaiappena nati, appena adottati o comprati, dovrà essere applicato un chip. Come specifica al Corriere della Sera Francesco Orifici, dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani e della Consulta regionale lombarda contro il randagismo, la norma non avrà valore retroattivo. I padroni che posseggono un gatto già da tempo saranno liberi di decidere se vogliono applicare ilai propri cuccioli o meno. “Abbiamo voluto favorire una tendenza culturale, non punitiva”, dichiara Orifici. Il dispositivo è simile a quello che già si adopera per i cani: dovrà essere inserito sotto la pelle dell’animale per consentirne l’identificazione, e ...

