Il producer di Tekken è sicuro | una collection remaster di Xenosaga fallirebbe sulla base

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Da tempo si vocifera di un ritorno della seriecon una potenzialeHD. Tuttavia sembra proprio che il progetto difficilmente vedrà la luce. Un produttore di Bandai Namco ha confermato che unadel franchise dormiente sarebbe "difficile" da faredelle attuali analisi di mercato.Katsuhiro Harada, director / produttore di Bandai Namco e produttore della serie, ha detto su Twitter che unadiHD non avrebbe senso dal punto di vista della redditività. Harada ha dichiarato che il progetto stava avanzando ma è stato in seguito abbandonato. Secondo Harada, sarebbe difficile dare nuova vita alla serie.Harada ha inviato una richiesta ai fan su Twitter nel 2014, chiedendo alla community di riunirsi nella speranza di far decollare unaHD di. Tuttavia, il messaggio delora è molto ...

Eurogamer_it : Una collection remaster di #Xenosaga? Difficile, secondo il producer di #Tekken. -