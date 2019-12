Giuffredi | ”Veretout? Con Gattuso avrebbe vestito la maglia del Napoli”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019): Veretout? Quando stavo prendendo la sua procura andai in Francia a parlare con la sua famiglia, chiamaiper un consiglio e mi disse di prenderlo subito Mario, agente di Veretout, centrocampista della Roma già accostato al Napoli prima del trasferimento in giallorosso, svela un particolare sul giocatore gradito aed accostato al Napoli questa estate. Queste le sua parole: Sul gradimento diper Veretout “PerVeretout è un calciatore importante, lo voleva anche al Milan, e se fosse stato in panchina in estate il Napoli lopreso sicuramente“. Sugli altri calciatori assistiti del Napoli “Di Lorenzo può fare ancora meglio – ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss -,può trasmettergli a livello caratteriale quel qualcosa in più per fare il salto di qualità, così come a Hysaj e Mario Rui. ...

