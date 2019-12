Fuochi d’artificio… in camera da letto Arrestato dai Carabinieri

Leggi la notizia su ladenuncia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Idella stazione di Qualiano (Napoli) hannoper detenzione e fabbricazione illegale di materiale esplosivo e fabbricazione di materie esplodenti, un uomo di Qualiano già noto alle Forze dell'Ordine. Il Comando provinciale deidi Napoli, spiegano: "L'uomo nascondeva nella suadacirca 18 chili di botti illegali: 200 'rendini' e 200 'cobra', candelotti esplosivi molto pericolosi. Il materiale sequestrato è stato campionato dai militari del Nucleo Artificieri di Napoli e affidato ad una ditta specializzata per la distruzione. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio".

