Chi è Jole Santelli | deputata FI e candidata centrodestra in Calabria

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si è detta “emozionata” per la designazione e “pronta ad affrontare la sfida regionale con tutta la passione che mi è propria”. A dichiararlo è ladi Forza Italiadelalle Regionali in. Quindi ha ringraziato i tre leader del“e tutti i responsabili dei partiti e delle liste a sostegno di questa candidatura che nasce dalla consapevolezza di dover lavorare per rendere giustizia a una regione che vive una fase di oscurantismo senza precedenti”., parlamentare che milita da anni tra le fila del partito di Silvio Berlusconi, è anche coordinatrice di FI ined è stata vicesindaco di Cosenza. Per lei il “compito più importante è quello di dare un brand identitario alla”. La sua regione, infatti, “non è solo cronaca e negatività, ma un luogo pieno di tradizioni e ...

