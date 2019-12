Calcio, Ibrahimovic torna al Milan

Gazzetta_it : #Milan, ufficiale il ritorno di #Ibrahimovic: 'IZ coming' - Gazzetta_it : Perché il ritorno di #Ibrahimovic al @acmilan è un affare (soprattutto per Zlatan) - Gazzetta_it : #Ibra freme per il ritorno a Milano... e vede già rossonero #Milan #SerieA #Ibrahimovic #mercato -

Il ritorno sette anni dopo... Arriva l' ufficialità dell'ingaggio di Zlatanda parte del. In un Tweet, la società rossonera posta una clip notturna con la Madonnina illuminata dai fulmini: titolo #IZCOMING. Sei mesi di contratto a 3,5mln.Panchina con la Samp, esordio in Coppa Italia il 15. "Stondo in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi". Così.(Di venerdì 27 dicembre 2019)